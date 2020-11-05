السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1289 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1289 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 138,599 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 508 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 136,118 حالة بعد تسجيل 1,135 حالة شفاء جديدة .

// انتهى //

13:33ت م

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أبوظبي 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1289 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 138,599 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 508 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 136,118 حالة بعد تسجيل 1,135 حالة شفاء جديدة .// انتهى //13:33ت م0067

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