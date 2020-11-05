

جاكرتا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا 4065 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، بأنها سجّلت 89 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 14348 وفاة.

// انتهى //

13:29ت م

0066



جاكرتا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجّلت إندونيسيا 4065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 425796 حالة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، بأنها سجّلت 89 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 14348 وفاة.// انتهى //13:29ت م0066

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 4065 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.