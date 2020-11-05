السعودية اليوم / تونس تسجل 1971 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1971 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع بذلك إلى 66 ألف و 334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1577 حالة وفاة.

// انتهى //

13:13ت م

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تونس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1971 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع بذلك إلى 66 ألف و 334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1577 حالة وفاة.// انتهى //13:13ت م0063

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