

جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

شارك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس في اجتماع نظمته هيئة الزكاة الوطنية لإندونيسيا .

وأكد الدكتور حجار أن البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وهيئة الزكاة الوطنية لإندونيسيا يعملون على تطوير منصة رقمية مبتكرة تضمن الشفافية والحوكمة في جمع الزكاة وتوزيعها، وذلك من أجل الارتقاء بمعايش الناس ومحاربة الفقر .

// انتهى //

13:12ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يُشارك في اجتماع هيئة الزكاة الوطنية لإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.