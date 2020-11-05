السعودية اليوم / تشغيل 31 عيادة أسنان بنظام الدوام الممتد في جازان



جيزان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

بدأت صحة جازان تشغيل 31 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث ستُضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين .

وأوضحت صحة جازان أن العيادات موزعة بواقع 27 عيادة في 24 مركزًا صحيًا، و4 عيادات في ثلاث مستشفيات تعمل من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.

وبينت أنه سيتم تشغيل عيادة واحدة في كل من مستشفى بني مالك العام ومستشفى العيدابي، بالإضافة إلى تشغيل عيادتين في مستشفى فيفاء العام، وعيادة واحدة في مراكز " العارضة، الشقيق، حي الجبل، بيش، أبو القعايد، أبو عريش الجنوبي، الحسيني، السارة، العشة، القعارية، المعبوج، بني مالك، صلهبة وصبيا الجديدة، نيد الضالع، الخوالف، الدرب، المضايا، أبو حجر، الحصمة1، الدريعية، محلية) ،إلى جانب عيادتين في مراكز " أحد المسارحة، الصهاليل، حاكمة أبو عريش ".

// انتهى //

13:02ت م

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