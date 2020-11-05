السعودية اليوم / السودان تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية، 38 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13،943 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي إلى 6764 حالة، مشيرةً إلى استقرار إجمالي الوفيات عند 837 حالة.

// انتهى //

12:59ت م

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الخرطوم 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19 "دون تسجيل حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13،943 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي إلى 6764 حالة، مشيرةً إلى استقرار إجمالي الوفيات عند 837 حالة.// انتهى //12:59ت م0056

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