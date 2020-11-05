استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

الخميس 5 نوفمبر 2020

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة مع فتح السعودية أداء العمرة.



وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.086 جنيه للشراء، ونحو 4.199 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف العملة السعودية، نحو 4.17 جنيه للشراء، ونحو 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أفضل سعر للشراء في 4 بنوك، هي، بلوم مصر، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي عند 4.18 جنيه، بينما جاء أفضل سعر للبيع في 4 بنوك هي، بنك قناة السويس، والأهلي اليوناني، والأهلي الكويتي، ومصر إيران للتنمية عند 4.21 جنيه.

تعويم الجنيه

وقبل 4 سنوات من الآن وتحديدا في 3 نوفمبر عام 2016، اتخذ البنك المركزي المصري قرارا جوهريا بتعويم سعر صرف الجنيه.

القرار الذي شكل صلب خطة الإصلاح الاقتصادي ومهد للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، أنقذ الاقتصاد آنذاك من عثرته.

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وخلال السنوات الأربع الماضية تحول السوق المصري من طارد للاستثمارات وسط انخفاض حاد للاحتياطي النقدي الأجنبي وتفاقم السوق السوداء للعملة، إلى السوق الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بين الأسواق الناشئة كافة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، ونحو 15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020

وارتفع سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.38 جنيه للشراء، ونحو 18.50 جنيه للبيع،

فيما زاد سعر الإسترليني إلى نحو 20.44 جنيه للشراء، ونحو 20.57 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.22 جنيه للشراء، ونحو 20.38 جنيه للبيع في

وسجل الدرهم الإماراتي، نحو 4.264 جنيه للشراء، و 4.292 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.11 جنيه للشراء، ونحو 51.59 جنيه للبيع، على شاشات البنك المركزي المصري.