شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحباط تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين و1.3 طن حشيش والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من تحقيق التالي:
أولاً: الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، (3) ثلاثة مواطنين، وضُبِط في حوزتهم (2,014,940) قرص أمفيتامين مخدر.
ثانياً: الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، مواطن ونازح، وضُبِط في حوزتهم (482,000) قرص أمفيتامين مخدر.
ثالثاً: الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن بعد إخفاءها داخل شحنة (أسماك)، حيث تم القبض على مهربيها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه،(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن.
وأكد النقيب خالد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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