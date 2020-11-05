، متحدث "التنمية الاجتماعية": جارٍ التحقق حول المتداول عن أحد المراكز بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم أنه جارٍ التحقق بشأن ما أثير بمواقع التواصل حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف.

وقال حساب المتحدث على "تويتر": إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف.. جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية