، الطريق إلى البيت الأبيض.. 4 ولايات تحسم الصراع بين "ترامب" و"بايدن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع اشتداد حدة المنافسة وانتظار فرز الأصوات بها خاصة المرسلة عبر البريد

لا تسمح حدة المنافسة بالانتخابات الأمريكية على كرسي البيت الأبيض بأي تكهنات، ولا تزال النتائج معلقة، في انتظار حسم بعض الولايات الرئيسية التي يجري فيها فرز الأصوات.

وتمنح كل ولاية عدداً محدداً من كبار الناخبين، وحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على 264 ناخباً، ودونالد ترامب 214.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية يفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتاً لدخول البيت الأبيض، ولم يعرف بعد لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، التي لم يفز أي ديمقراطي منذ عقود في هذه الولاية، وبذلك تبقى 4 ولايات لتكتمل صورة نتائج الانتخابات.

ميشيغان.. 16 صوتاً

فرز 94% من الأصوات في الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين، وتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء أول أمس الثلاثاء، لكنه تراجع أمس الأربعاء، وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية، أن يكون الفارق ضئيلاً جداً.

وحتى الآن تفيد النتائج بأن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50% من الأصوات، مقابل 48.8% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، وتؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلاً.

نيفادا.. 6 أصوات

فُرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية في غرب البلاد، والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016، ويتصدر جو بايدن النتائج فيها بـ 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لدونالد ترامب.

وقالت السلطات المحلية في البداية صباح أمس الأربعاء، إنها لن تعلن نتائج جديدة قبل اليوم الخميس، لكنها أكدت على "تويتر" بعد ذلك، أنها ستعلن أرقاماً جديدة بسبب اهتمام كبير بالتصويت في الولاية، ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية فيها لبايدن بدخول البيت الأبيض، لكنها لن تعرف قبل صباح اليوم.

بنسلفانيا 20 صوتاً

وفُرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد.

وكان دونالد ترامب يتمتع بفارق مريح نسبياً مساء أمس 51.4% مقابل 47.3% لجو بايدن، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن عدد الأصوات البريدية سيسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديمقراطي، المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول يوم غد الجمعة.

كارولينا الشمالية 15 صوتاً

فرز 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليدياً.

ويتقدم دونالد ترامب فيها بـ 50.1%، على جو بايدن 48.6%، لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي 3 نوفمبر الجاري، ستُقبل حتى 12 من الشهر نفسه.الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض