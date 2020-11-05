شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "إجادة التعليمي" للثلاث مراحل والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي بقطاعيه "البنين والبنات" خلال الفصل الدراسي الحالي، مبادرة بعنوان "إجادة التعليمي"، ضمن خارطة الأنشطة التطوعية التي يحرص منسوبي تعليم المنطقة على تبنيها بما يدعم تحسين التحصيل الدراسي بين صفوف الطلبة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دروس دعم المستوى التحصيلي الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء والعمل على تحسين نواتج التعلم، والارتقاء بمستواهم وأدائهم التعليمي وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، إضافة إلى مساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات، وذلك عبر إنشاء مركز الخدمات الطلابية "إجادة" والذي سوف يقدم خدماته التعليمية عن بُعد.

وأشار إلى أن مبادرة "إجادة التعليمي" تستهدف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس في مواد "لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم) ، وطلبة المرحلة المتوسطة في مواد "لغتي الخالدة، والرياضيات، والعلوم"، والمرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية " الرياضيات 1-2-3، اللغة الإنجليزية 1-2-5، فيزياء 1-2-3، كيمياء 1-2-3، أحياء 1-2-3".