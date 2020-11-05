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فيديو.. اشتباكات بين مناصري ترامب والشرطة واندلاع الفوضى في المدن
انقسامات بين حماية النتائج والمطالبة بوقف الفرز
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود
تحولت الاحتجاجات على الانتخابات إلى حالة من الفوضى في مدينة نيويورك حيث نزل الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بفرز كل صوت بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه وسط سباق رئاسي حاد.
وبدأت الحشود في التعبئة كجزء من مظاهرات حماية نتائج الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي البداية، سار المتظاهرون في مسيرة سلمية بشكل عام حيث طالبوا بإحصاء كامل للأصوات، بينما اجتمعت مجموعات أخرى تطالب بوقف الفرز، وكانت الشرطة على كلتا الجبهتين مستعدة لانطلاق أعمال العنف.
وبالفعل، قالت الشرطة إن المظاهرات اتخذت منعطفًا عنيفًا عندما تحولت الرسائل الداعمة للديمقراطية إلى خطاب مناهض للشرطة وبدأ أعضاء من الجماعات الأخرى في إشعال الحرائق وإلقاء القمامة في الشوارع.
وعلى إثر ذلك، اندلعت اشتباكات بين المواطنين الذين شرعوا في قذف رجال الأمن بالطوب والقمامة، وبين الشرطة التي استخدمت أساليب ثقيلة للسيطرة على الحشود، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت وزارة الداخلية: نحن نقدر أهمية حرية التعبير ولكن أولويتنا القصوى هي السلامة والأمن وستظل دائمًا كذلك.
وبين مناصري ترامب وبايدن، هناك مجموعة أخرى أطلقت على نفسها حركة Everybody Out، حيث أعلنت خططها عن الاحتجاج ضد أي من الإدارتين وتعهدت بالتجمع كل أسبوع حتى يوم التنصيب.
وقد أصر ترامب مرارًا وتكرارًا، دون دليل، على وجود مشاكل كبيرة في التصويت والفرز، وأنه سيقوم بالطعن في الانتخابات والذهاب للمحكمة العليا.
ويُذكر أن الاحتجاجات كانت في كل من: واشنطن، كاليفورنيا، نيويورك، فيلادلفيا، شيكاغو، سياتل، هيوستن، بيتسبرغ، مينيابوليس، سان دييغو.
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