- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قرية عدد سكانها 8 أشخاص فقط! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرية عدد سكانها 8 أشخاص فقط!
كان يقطنها قبل سنوات 200 عائلة
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
قد تصيبك الدهشة عندما تعلم أن قرية بشوارعها ومنازلها وحدائقها وشرفاتها لا يقطنها سوى 8 أشخاص فقط، فالقرية الصربية أوروس ترينوفيتش كان يقطنها قبل عشرات السنين 200 عائلة، ولكنها مع مرور الزمن هجرها الجميع إلا هؤلاء الأفراد.
استمرار تلاشي القرى:
وقال الباحث العلمي محمد فلمبان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه في كثير من دول العالم وخصوصًا الفقيرة تلاشت العديد من القرى إذ هاجر سكانها تدريجيًا مع مرور الزمن إلى المدن بحثًا عن معيشة أفضل ودخل أعلى وحياة مستقرة، ومن هذه القرى القرية الصربية “أوروس ترينوفيتش” التي كان يقطنها ٢٠٠ عائلة ومع الصراعات التي شهدتها صربيا بدأت هذه العوائل تهاجر إلى المدن، فيما آثر ٨ أشخاص فقط البقاء ربما لعدم وجود بدائل أمامهم، أو ربما لأن مشاعرهم بالانتماء إلى القرية أقوى من أي اعتبارات أخرى.
انخفاض عدد السكان:
وأضاف فلمبان أن هناك تقارير بينت أن هناك الكثير من القرى التي هجرها أهلها في صربيا في التسعينيات من القرن الماضي إثر تفكك الاتحاد اليوغسلافي، كما كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أنه من المتوقع أن ينخفض عدد سكان صربيا – الذي يقل قليلًا عن سبعة ملايين نسمة – إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2050.
العوامل الطبيعية والبيئية:
وأكد أن هناك عوامل أخرى أيضًا تسهم في اختفاء الجزر والقرى وهي العوامل البيئية المرتبطة بالطبيعة مثل ظاهرة النينو والأعاصير والاحتباس الحراري، فكلها تؤثر على الأفراد وتجبرهم على التنقل من مكان إلى مكان آخر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قرية عدد سكانها 8 أشخاص فقط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.