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ترامب يحصل على 49,6% من أصوات جورجيا مقابل 49,1 لـ جو بايدن
الحسم معلق بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مركز إديسون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 49,6 % من أصوات ولاية جورجيا مقابل 49,1 لمنافسه جو بايدن بعد فرز 95% من عدد الأصوات.
ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.
وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتًا – نيفادا – ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبًا، ودونالد ترامب 214.
ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتًا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.
ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزًا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.
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