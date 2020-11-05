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الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح
الكمية المطروحة موزعة على 10 بواخر
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير– مارس2021).
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس: إن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
يذكر أن المؤسسة سبق وأن تعاقدت هذا العام على استيراد كمية (2.2) مليون طن، منها كمية (64) ألف طن من الاستثمارات السعودية بالخارج وكذلك شراء كمية بحدود 386 ألف طن من الإنتاج المحلي للمزارعين.
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