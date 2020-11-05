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4 أهداف لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
منها تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وتهدف المبادرة بحسب إنفوجرافيك نشرته الموارد البشرية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، مع رفع تصنيف سوق العمل في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأيضًا، الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ورابعًا تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
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