ناخبو ولاية أريزونا يفضحون مؤامرة #SharpieGate ضد أنصار ترامب 

2020-11-05

متابعات الخليج 365: ترجمة - منة الله أشرف محمود

قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك مؤامرة، عُرفت بما يُسمى فضيحة شاربي #SharpieGate، حيكت ضد مناصري الرئيس الحالي دونالد ترامب، عمد فيها المسؤولون إلى إبطال بطاقات اقتراع مؤيدي الحزب الجمهوري، وذلك من أجل مصالح جو بايدن.

وقالوا إن بطاقات الاقتراع في ولاية أريزونا غير صالحة لأنه تم إبطالها، حيث اقترح أنصار دونالد ترامب أن مسؤولي الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا، زودوا الناخبين بأقلام فلوماستر من ماركة شاربي Sharpie للتدخل في أوراق اقتراعهم.

وتم تداول هاشتاق فضيحة شاربي #SharpieGate على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حتى يفضح المشاركون أنه تم استهداف أنصار ترامب؛ لإبطال أوراقهم لصالح المرشح الديمقراطي.

لماذا شاربي تحديدًا؟

وبحسب نظرية مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، فإن اختيار هذه العلامة التجارية يرجع إلى أن ترامب يشتهر باستخدامها، ومع ذلك شارع المسؤولون إلى إبطال هذه النظرية قائلين إنها غير صحيحة.

وتابع مسؤولو الانتخابات في ولاية أريزونا إن التصويت باستخدام شاربي Sharpie لن يكون له أي تأثير على الأصوات التي يتم تسجيلها، مضيفين أنه يتم استخدامها حتى لا يتلطخ الحبر عند عد الأصوات.

ومع ذلك فإن مكتب المدعي العام الجمهوري قال إنهم يحققون في الشكاوى المزعومة من قِبل ناخبي مقاطعة ماريكوبا.

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كيف تؤثر أقلام شاربي #SharpieGate على الانتخابات؟

وفقًا لدليل إجراءات الانتخابات بالولاية، تقوم آلات الجدولة بقراءة بطاقات الاقتراع، لكنها لا تستطيع قراءتها في الحالات التي تكون فيها تالفة أو ملطخة بالحبر.

وفي هذه الحالة، من المفترض أن يقوم مجلس مراجعة بطاقات الاقتراع بقراءة البطاقة لاحتساب الصوت، وتقرير ما إذا كانت تعتمد أم لا، وهو الأمر الذي يخشاه مناصرو ترامب من أنه لن يتم احتساب أصواتهم لصالح المرشح الجمهوري.

وهناك أنصار كثيرون لهذه النظرية منهم عضو اللوبي مات شلاب، صوفيا سوليس، مسؤولة الإعلام بولاية أريزونا، عضو الكونجرس الجمهوري بول جوسار الذي قال: هذه خدعة مضللة، وتكمن المشكلة في أن مئات الأشخاص الذين صوتوا لن يتم عد أصواتهم.

وكان قد أظهر مقطع فيديو حاز على مليون مشاهدة في ساعات قليلة سيدة تتحدث عن كيفية استخدام أربعة مراكز اقتراع مختلفة لأقلام شاربي، واتفق معها صاحب المقطع أنها وسيلة لعدم عد أوراق الاقتراع، متابعًا: إنهم يبطلون الأصوات، هذا هو ما يفعلونه، ومضى يقترح على الناخبين استخدام قلم حبر جاف بدلاً من ذلك.

وقال في الفيديو: يأتي الناس إلى هنا للتصويت لصالح دونالد ترامب، وكل هذه الأصوات يتم إبطالها.





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