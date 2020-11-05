، "أوقفوا السرقة".. الانتخابات الأمريكية ترقص على مظاهرات "بايدن-ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما دعا الداعمون لغريم الرئيس المنتهية ولايته للاستمرار في فرز الأصوات

شهدت العديد من المدن الأمريكية تظاهرات، طالب فيها الداعمون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، فيما دعا المتظاهرون الداعمون لغريمه الديمقراطي جو بايدن، للاستمرار بالعملية و"احتساب كل صوت".

وتجمع العشرات من المؤيدين الغاضبين لـدونالد ترامب في مراكز فرز الأصوات في ديترويت وفينيكس، إذ لم تكن النتائج في صالحه، الأربعاء، في الولايتين الرئيسيتين.

وهتف أنصار "ترامب" في ديترويت، قائلين: "توقفوا عن الفرز"، وفي فينيكس هتفوا: "أوقفوا السرقة"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وجاءت الاحتجاجات بينما أصر ترامب، دون دليل، على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

وامتلأت ساحة انتظار سيارات في مركز انتخابات مقاطعة ماريكوبا بمدينة فينيكس تقريباً بالمتظاهرين، حيث كان نواب العمدة يحرسون المبنى من الخارج، وعمليات الفرز بداخله.

وهتف أفراد من الحشد، وهم يرتدون ملابس عليها صورة ترامب: "فوكس نيوز مقرفة"، معربين عن غضبهم من الشبكة التي أعلنت أن جو بايدن هو الفائز في أريزونا.

وانضم عضو مجلس النواب الأمريكي بول جوسار، وهو جمهوري من أريزونا ومؤيد قوي لترامب، إلى الحشد، قائلاً: "لن ندع هذه الانتخابات تُسرق. نقطة".

ومع ذلك، ظل المراقبون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين داخل مركز الانتخابات، حيث تمت معالجة وفرز بطاقات الاقتراع، وتم بث الإجراء مباشرة عبر الإنترنت في جميع الأوقات.

ووفق "سكاي نيوز" أصدر اثنان من كبار مسؤولي المقاطعة، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، بياناً أعربا فيه عن "القلق بشأن انتشار المعلومات المضللة حول نزاهة العملية الانتخابية".

وقال البيان الذي وقعه كلينت هيكمان، وهو جمهوري رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا، والمشرف الديمقراطي ستيف غالاردو: "يجب على الجميع أن يحرصوا على عد كل الأصوات، سواء تم إرسالها بالبريد أو الإدلاء بها شخصياً".

وأضاف البيان: "الانتخابات الدقيقة تستغرق وقتاً.. هذا دليل على الديمقراطية وليس الاحتيال".



في هذه الأثناء، من مدينة نيويورك إلى سياتل، خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بـ"إحصاء كل صوت"، وهو ما يطالب به "بايدن" والحزب الديمقراطي.الانتخابات الأمريكية