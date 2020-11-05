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استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.
ورحب السديس بالفوج داعياً الله أن يقبل مناسكهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بدوام الصحة والعافية، كما دعاهم إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.
وقال: نحمد الله أن أنعم علينا برؤية المعتمرين يعودون إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة ويعبدون الله في حرمه، سائلاً الله أن ينعم على المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة بدوام الصحة والعافية وجميع المسلمين في أنحاء العالم، كما أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على ما يقدمانه من رعاية واهتمام للحرمين الشريفين وقاصديهما.
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 11:44 AM
دعاهم إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم"السديس" في استقبال أول فوج من معتمري الخارج: نحمد الله أن أنعم علينا برؤيتكم
استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.
ورحب السديس بالفوج داعياً الله أن يقبل مناسكهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بدوام الصحة والعافية، كما دعاهم إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.
وقال: نحمد الله أن أنعم علينا برؤية المعتمرين يعودون إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة ويعبدون الله في حرمه، سائلاً الله أن ينعم على المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة بدوام الصحة والعافية وجميع المسلمين في أنحاء العالم، كما أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على ما يقدمانه من رعاية واهتمام للحرمين الشريفين وقاصديهما.
، "السديس" في استقبال أول فوج من معتمري الخارج: نحمد الله أن أنعم علينا برؤيتكم ،
المصدر : الخليج 365
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