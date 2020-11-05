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قدّمت عيادات "تطمن" في جدة، خدماتها لـ513527 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن جدة
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 11:37 AM
منذ بدء العمل فيها ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق
قدّمت عيادات "تطمن" في جدة، خدماتها لـ513527 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، أكثر من 513 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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