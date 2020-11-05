بالفيديو.. حملات أمنية ميدانية على طرق المملكة بمشاركة المرور السري

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): نفذت الجهات الأمنية حملات ميدانية على الطرق ليلاً لرصد مخالفات قائدي المركبات وما يهدد الأمن العام . نفذت الجهات الأمنية حملات ميدانية على الطرق ليلاً لرصد مخالفات قائدي المركبات وما يهدد الأمن العام . ونشرت " الداخلية " فيديو لأحد الحملات في منطقة القصيم بمشاركة المرور السري لمتابعة جميع المخالفات مع التركيز على المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية . وأظهر الفيديو رصد مخالفات تتعلق بإصدار أصوات مزعجة وعدم إكتمال الإنارة الخلفية وقطع الإشارة وعدم وجود لوحة وغيرها من المخالفات وتم التأكد من هوية قائديها .

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