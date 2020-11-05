شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات المجاردة و النماص وبارق و تنومة ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة ، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكانت منطقة عسير شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق .