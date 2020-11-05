شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.
ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات المجاردة و النماص وبارق و تنومة ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة ، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وكانت منطقة عسير شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق .
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