شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحذر منسوبيها من استخدام أنظمتها لتحقيق منفعة شخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة التعليم منسوبيها من استخدام أنظمتها وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، مشددة على ضرورة استخدام هذه الأنظم في الأنشطة المتعلقة بأعمال الوزارة.

وشملت توجيهاتها بالحرص على حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة بالسرية، بجانب عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة.

كما منعت نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على تصريح مسبق بذلك، وكذلك منعت تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية، وكذلك حظر انتهاك أى حقوق ملكية فكرية، بجانب منع استضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.