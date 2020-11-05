شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يبشر بحالة مطرية على عدة مناطق بدءً من السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أمطار وسمية تؤثر على جنوب وشمال الخليج نواحي سلطنة عمان وحتى الكويت . توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أمطار وسمية تؤثر على جنوب وشمال الخليج نواحي سلطنة عمان وحتى الكويت . وقال " الزعاق " في فيديو له أن هذه الحالة المطرية تؤثر على شمال المملكة نواحي طريف ورفحاء وحفر الباطن وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجنوب غرب السعودية . وأضاف أن هذه المبشرات المطرية تبدأ من يوم السبت المقبل وتستمر لعدة أيام ، مطالباً الجميع بالحذر .

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