شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى تأثير إضافة تابع على صرف الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الخميس، مدى تأثير إضافة التابع على صرف الدعم من البرنامج.

أوضح خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن أن إضافة التابع لا تؤثرعلى صرف الدعم في حال انطبقت على رب الاسرة شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق.

وأضاف البرنامج أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10أكتوبر" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك( دراسة الأهلية)ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر"

جاء ذلك بعد تلقى الحساب استفسار حول تأثير إضافة تابع على صرف الدعم.