شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني: مواقع التواصل تطبق عليها لائحة الذوق العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحامي والمستشار القانوني، خالد الشهراني، أن مواقع التواصل الاجتماعي تطبق عليها لائحة الذوق العام.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن المخالفين في هذه المواقع يطبق عليها أيضا نظام الجرائم المعلوماتية.

ونوه بأن بعض مخالفات الذوق العام استخدم فيها الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فالمخالف في هذه الحالة يكون ارتكب جريمتين أحدهما مرتبطة بالذوق العام، والأخرى متعلقة بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية.