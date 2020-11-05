شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني: مواقع التواصل تطبق عليها لائحة الذوق العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المحامي والمستشار القانوني، خالد الشهراني، أن مواقع التواصل الاجتماعي تطبق عليها لائحة الذوق العام.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن المخالفين في هذه المواقع يطبق عليها أيضا نظام الجرائم المعلوماتية.
ونوه بأن بعض مخالفات الذوق العام استخدم فيها الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فالمخالف في هذه الحالة يكون ارتكب جريمتين أحدهما مرتبطة بالذوق العام، والأخرى متعلقة بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مستشار قانوني: مواقع التواصل تطبق عليها لائحة الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.