شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ "محمد البشري" كبير محفظي القرآن الكريم في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

توفي الشيح محمد البشري كبير محفظي القرآن الكريم في منطقة عسير أمس الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية .

وستشيع جنازة الشيخ " البشري " يرحمه الله غداً الجمعة في جدة بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام ، وفقاً لـ"المواطن " .

وكان " البشري " رئيساً لجمعية تحفيظ القرآن في عسير وهو من مواليد 1353 هـ ، ومعروف عنه حبه لمجالس الذكر وتحفيظ كتاب الله تعالى ، وميوله للتجارة .