شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ "محمد البشري" كبير محفظي القرآن الكريم في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):توفي الشيح محمد البشري كبير محفظي القرآن الكريم في منطقة عسير أمس الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية .
وستشيع جنازة الشيخ " البشري " يرحمه الله غداً الجمعة في جدة بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام ، وفقاً لـ"المواطن " .
وكان " البشري " رئيساً لجمعية تحفيظ القرآن في عسير وهو من مواليد 1353 هـ ، ومعروف عنه حبه لمجالس الذكر وتحفيظ كتاب الله تعالى ، وميوله للتجارة .
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