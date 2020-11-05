شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه برياح وأمطار رعدية على الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة الجوف برياح نشطة وسحب رعدية ما يؤدي لتدني في الرؤية الأفقية . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة الجوف برياح نشطة وسحب رعدية ما يؤدي لتدني في الرؤية الأفقية . وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل القريات وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى السابعة مساءً ، مطالبة الجميع بالحيطة والحذر خاصةً قائدي المركبات .

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