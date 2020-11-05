شكرا لمتابعة خبر عن إحباط 7 محاولات لتهريب أموال للخارج بقيمة تتعدى مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهددت الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 نوفمبر الجاري إحباط عدة محاولات لتهريب الأموال إلى خارج المملكة من خلال تشكيلات عصابية مكونة من عدد من المواطنين والوافدين.
وبلغ عدد هذه المحاولات 7، فيما بلغت قيمة الأموال التي حاولت العناصر الإجرامية تهريبها نحو مليار و2 مليون ريال.
وقامت الجهات الأمنية بإحباط هذه المحاولات، وضبط المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
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