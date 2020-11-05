شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جميع العاملين بالأشعة بالخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين في أقسام الآشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي وغيرها مما يتعامل مع مصادر الآشعة بحمل بطاقات قياسات التعرض والخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر .

وأكدت الوزارة انه في حال عدم الإلتزام يُعاقب بثلاث عقوبات : الإنذار ، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، ولا يتم تجديده إلا بعد عامين ، وفقاً لـ " الوطن ".

ويأتي ذلك لحماية العاملين بالمنشآت الصحية على المستوى المملكة من مخاطر نلك الآشعة حيث يتم تزويدهم ببطاقات وقراءتها 4 مرات سنوياً.