شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جميع العاملين بالأشعة بالخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ألزمت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين في أقسام الآشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي وغيرها مما يتعامل مع مصادر الآشعة بحمل بطاقات قياسات التعرض والخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر .
وأكدت الوزارة انه في حال عدم الإلتزام يُعاقب بثلاث عقوبات : الإنذار ، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، ولا يتم تجديده إلا بعد عامين ، وفقاً لـ " الوطن ".
ويأتي ذلك لحماية العاملين بالمنشآت الصحية على المستوى المملكة من مخاطر نلك الآشعة حيث يتم تزويدهم ببطاقات وقراءتها 4 مرات سنوياً.
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