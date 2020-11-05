البنوك السعودية تنبه المواطنين بضرورة «مراقبة المصروفات»

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نبّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية إلى ضرورة الاهتمام بمراقبة المصروفات للمساهمة في تعزيز الادخار.
وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه يمكن الاستعانة بتطبيقات الإدارة المالية المعروفة لمراقبة المصروفات؛ لأنها تساعد على تنظيم الوضع المالي؛ أن معرفة وجهة صلاف الأموال، تعد أولى خطوات طريق الادخار، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بتطبيقات الإدارة المالية؛ لمراقبة المصروفات.
كما جدَّدت اللجنة التأكيد على أهداف الادخار لمستقبل أفضل، لتوفير الاستقرار المالي للأسرة، وذلك إما بالادخار لغرض معين أو الادخار بهدف مواجهة حالات الطوارئ، أو لتغطية تكاليف التعليم.
Source ajel
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