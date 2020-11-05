تبدأ من 750 ألف ريال بأقساط شهرية.. “الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “المهندية” شمال مدينة الرياض

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، أمس (الأربعاء)، مشروع “المهندية” ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض، والذي يوفر 628 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية.

وأكدت أنه يمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال تطبيق “سكني” أو عبر هذا الرابـط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد البطي، أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 369 ألف متر مربع، ويتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال بأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

يُذكر أن الشركة أطلقت الشهر الماضي 3 مشاريع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرسية، وهي مشروع نساج تاون الذي يوفر 690 فيلا سكنية، ومشروع النرجس فيو الذي يوفر 728 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع سرايا الجوان الذي يوفر 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس.

Source akhbaar24.argaam

