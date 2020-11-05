بيع 7 صقور بمهرجان الملك عبدالعزيز بـ 846 ألف ريال

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شهد مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض أمس (الأربعاء)، بيع 7 صقور بمبلغ 846 ألف ريال.

ووصل سعر شاهين فرخ طرح القحمة “عسير” إلى 85 ألف ريال، وشاهين قرناس طرح الشعيبة إلى 40 ألف ريال، وكذلك تم بيع شاهين فرخ طرح جنوب الليث “قوس” بقيمة 52 ألف ريال، وشاهين فرخ طرح حفر الباطن “الفاو” بمبلغ 133 ألف ريال.

وجرى بيع شاهين فرخ طرح مقابل 56 ألف ريال، وشاهين فرخ بـ 130 ألف ريال، وشاهين فرخ طرح الحماد بمبلغ 350 ألف ريال.

Source akhbaar24.argaam

