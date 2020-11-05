عبدالله المديفر يعلن عودة برنامجه “في الصورة” قريباً

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أعلن الإعلامي عبدالله المديفر عن عودة برنامج “في الصورة” الذي يقدمه على شاشة قناة “روتانا خليجية” في وقت قريب، دون أن يحدد موعد العودة.
وأشار المديفر إلى أن البرنامج سيذاع كذلك على إذاعة “روتانا” وسيكون يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءً، داعياً متابعيه لتحديد أسماء الضيوف الذين يرغبون أن يستضيفهم في البرنامج.
Source akhbaar24.argaam
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