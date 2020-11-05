«الحصيني» يعلق على ثاني الحالات الممطرة للوسم.. وأجواء نهاية الأسبوع

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار المرتقبة، مشيرًا إلى تراجع الحالة الممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام، وبدء حالة ممطرة ثانية بعد غد السبت.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع من السبت المقبل، بدء الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، كما يتوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات بَرَد مع رياح مثيرة للأتربة.

وأضاف أن نطاق تأثير الحالة الممطرة الثانية، يشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وشمال الشرقية، إضافة إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والكويت.

وأشار الحصيني إلى أن قوة الحالة ستكون على مكة المكرمة وجنوبها وبين حائل والقصيم وشمال شرقهما، وأنه متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام.

وحول أجواء نهاية الأسبوع، قال الحصيني إن الأجواء ستكون من معتدلة؛ تميل للاعتدال نهارًا ومن باردة إلى تميل للبرودة آخر الليل، على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات، قائلا «تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا».

وتابع الحصيني عن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، ستكون حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، مشيرا إلى هبوب رياح متوسطة يوم الجمعة على الغربية، ويوم السبت على الوسطى والغربية والشمالية.

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