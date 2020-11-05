بخصوص تغطيتها بوثيقة التأمين من عدمه..
أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه سيتم إضافة عملية تركيب أو زراعة المفاصل في تحديثات وثيقة التأمين الموحدة المقبلة.
وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أن «تبديل/ زراعة المفاصل ليست من المنافع المغطاة بوثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، وسيتم العمل على إضافتها في تحديثات الوثيقة القادمة».
وفى سياق مغاير، أوضح الضمان الصحي، أنه «يلزم الإفصاح عن جميع الأمراض والحالات الصحية بالشكل الصحيح، إذا طلبت شركة التأمين ذلك؛ لغرض التسعير ولضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، حسب منافع الوثيقة الموحدة».
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي يزف بشرى لراغبى «تركيب المفصل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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