«المرور»: خطوتان بسيطتان لتصحيح اسم السيارة في الاستمارة

أوضح المرور السعودي طريقة تصحيح اسم السيارة حال كتابته بالخطأ في الاستمارة، مشيرًا إلى أنه يتم عبر خطوتين بسيطتين.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار مواطن بهذا الخصوص،: «أخي الكريم، تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك».

وقال المواطن في استفساره إن اسم السيارة تمت كتابته بالخطأ في الاستمارة، مسائلًا عن الإجراءات اللازمة لتصحيح الاسم.

من جهة أخرى، ذكر المرور أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالف للأنظمة.

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