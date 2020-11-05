وزارة الصحة تحدِّد «الفترة الآمنة» للتبرع بالدم بعد التعافي من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، الفترة اللازمة للتبرع بالدم، بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ضرورة استيفاء شروط التبرع.

وذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة (عبر موقع تويتر)؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن التبرع بالدم بعد التعافي من فيروس كورونا، بشرط مضي أكثر من ١٤ يومًا على التعافي واستيفاء شروط التبرع».

وقال المواطن في استفساره؛ لأنه تعافى من كورونا منذ شهرين، فهل مكن له التبرع بالدم؟.

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