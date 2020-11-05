الخطوط السعودية تحدِّد «شرطًا مهمًا» للقادمين من ٣ دول

أكدت الخطوط السعودية، أنه لا يسمح بدخول المملكة للقادمين من دول (الهند والبرازيل والأرجنتين) إلا بعد المكوث 14 يومًا خارج تلك الدول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن للهنود الحاصلين على تأشيرة صالحة ومغادرة وعودة صالحة الوصول إلى السعودية عبر دبي ترانزيت في غضون 72 ساعة من إجراء اختبار PCR؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يسمح للركاب القدوم إلى المملكة من الهند أو البرازيل أو الأرجنتين ما لم يكون قد مكث الراكب خارج تلك الدول فترة لا تقل عن ١٤ يومًا».

وأضاف: «مع ملاحظة أن يحمل الراكب نتيجة PCR ويكون من ضمن الفئات المسوح لهم السفر إلى المملكة».

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