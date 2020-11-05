الخطوط السعودية تحدِّد «شرطًا مهمًا» للقادمين من ٣ دول

مع ضرورة إجراء فحص «PCR»..
أكدت الخطوط السعودية، أنه لا يسمح بدخول المملكة للقادمين من دول (الهند والبرازيل والأرجنتين) إلا بعد المكوث 14 يومًا خارج تلك الدول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن للهنود الحاصلين على تأشيرة صالحة ومغادرة وعودة صالحة الوصول إلى السعودية عبر دبي ترانزيت في غضون 72 ساعة من إجراء اختبار PCR؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يسمح للركاب القدوم إلى المملكة من الهند أو البرازيل أو الأرجنتين ما لم يكون قد مكث الراكب خارج تلك الدول فترة لا تقل عن ١٤ يومًا».
وأضاف: «مع ملاحظة أن يحمل الراكب نتيجة PCR ويكون من ضمن الفئات المسوح لهم السفر إلى المملكة».
اقرأ أيضًا:
«الخطوط السعودية» تكشف متطلبات السفر للرحلات الداخلية
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تحدِّد «شرطًا مهمًا» للقادمين من ٣ دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.