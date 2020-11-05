خلال الأسبوع الماصي
نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 2393 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنَّ الفرق الرقابية رصدت 172 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار الفيروس؛ حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
وأكّد ابن سعيدان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أنَّ الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقًا للأنظمة والتعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر نفذت 2393 جولة تفتيشية.. «أمانة جازان» ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.