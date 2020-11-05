السعودية اليوم / تسجيل 19990 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19.990 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 597.583 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.930 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 391.600 حالة .

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10:23ت م

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برلين 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19.990 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 118 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 597.583 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.930 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 391.600 حالة .// انتهى //10:23ت م0016

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