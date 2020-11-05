السعودية اليوم / الهند تسجل 50210 إصابات جديدة بكورونا



نيودلهي 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 50.210 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.364.086 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 124.315 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7.711.809 حالات .

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10:00ت م

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نيودلهي 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 50.210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 704 وفيات .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.364.086 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 124.315 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7.711.809 حالات .// انتهى //10:00ت م0015

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