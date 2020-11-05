نتائج القدرات الورقي 1442 تسجيل الدخول بالسجل المدني موقع قياس الخدمات الإلكترونية

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج القدرات الورقي 1442 الفترة الأولى للذكور والإناث فور الإعلان الرسمي عن إطلاق نتائج قياس القدرات من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب أو عن طريق الحساب الخاص بمركز قياس الوطني، ويتم الاستعلام عن نتائج القياس عبر موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية برقم السجل المدني وكلمة المرور

وقد بدأت الفترة الزمنية الخاصة باختبارات قياس القدرات العامة “ورقي” الفترة الأولى للإناث والذكور اعتباراً من تاريخ 2 أكتوبر 2020م، واستمرت حتى تاريخ 10 أكتوبر 2020م، ومن المقرر أن يتم إطلاق نتائج الاختبارات الورقية لمركز قياس بعد مرور ما يقرب من شهر على تاريخ الانتهاء من الاختبارات، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية e-services.qiyas.sa للاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1442 بعد نشرها.

نتائج القدرات الورقي 1442

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة سواء الورقية أو المحوسبة للطلاب والطالبات ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة ويرغبوا في مواصلة مسيرتهم التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل قياس عدداً من القدرات التي ترتبط بعملية التعلم مثل القدرة الاستدلالية والتحليلية لدى الطالب.

Advertisements

حيث يتم اشتراط أداء اختبارات القدرات العامة من جانب بعض الكليات والجامعات من أجل الالتحاق بها، إلى جانب وجود إجراءات أخرى تختلف باختلاف المنشأة التعليمية، ويشتمل أداء الاختبار على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العملي والنظري، أما عن صلاحية درجة قياس القدرات العامة 1442، فقد تم منح نتائج القدرات العامة صلاحية تستمر لمدة خمس سنوات، ويُمكن الرجوع للجهات المستفيدة من الاختبار للتعرف على الفترة الزمنية التي تعتمدها.

وقد أعلن مركز قياس اليوم الخميس بتاريخ 5 نوفمبر 2020م عن إطلاق نتائج القدرات الورقي 1442 الفترة الأولى خلال مدة 72 ساعة، وسيتم إرسال النتيجة متضمنةً كافة التفاصيل على البريد الإلكتروني للمستفيد أو المستفيدة، كما يُمكن الاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1442 من خلال الدخول إلى موقع قياس تسجيل الدخول بالسجل المدني وكلمة المرور عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي (e-services.qiyas.sa).

نتائج قياس القدرات العامة ورقي 1442

بعد الانتهاء من الفترة الزمنية الخاصة بالاختبارات، يتم تصحيح إجابات المُختبرين بشكل آلي عن طريق استخدام المصحح الآلي دون تدخل بشري، وليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار القدرات العامة، ولكن يتم الحصول على درجة يكون الحد الأقصى لها 100 درجة.