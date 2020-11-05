، نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة ،

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أطلقت أمانة منطقة نجران، أمس، مبادرة "نجران الخضراء"، لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس، عيد العتيبي أن مبادرة "نجران الخضراء" التي تم إطلاقها في مدينة نجران ومحافظاتها ومراكزها؛ تأتي ضمن خطة الأمانة الرامية إلى تعزيز وتنويع الغطاء النباتي لما له من أثر جمالي، بالإضافة إلى أهميته كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.
وأكد سعي الأمانة وبلدياتها إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المحافظة على سلامة البيئة، وتجميل الأحياء وتوفر الظل وتنمية الغطاء النباتي من خلال دعم التشجير.أمانة منطقة نجران
نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-05
أطلقت أمانة منطقة نجران، أمس، مبادرة "نجران الخضراء"، لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس، عيد العتيبي أن مبادرة "نجران الخضراء" التي تم إطلاقها في مدينة نجران ومحافظاتها ومراكزها؛ تأتي ضمن خطة الأمانة الرامية إلى تعزيز وتنويع الغطاء النباتي لما له من أثر جمالي، بالإضافة إلى أهميته كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.
وأكد سعي الأمانة وبلدياتها إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المحافظة على سلامة البيئة، وتجميل الأحياء وتوفر الظل وتنمية الغطاء النباتي من خلال دعم التشجير.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:30 AM
تأتي ضمن خطة الأمانة الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي لما له من أثر جمالي وجذب سياحي
أطلقت أمانة منطقة نجران، أمس، مبادرة "نجران الخضراء"، لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس، عيد العتيبي أن مبادرة "نجران الخضراء" التي تم إطلاقها في مدينة نجران ومحافظاتها ومراكزها؛ تأتي ضمن خطة الأمانة الرامية إلى تعزيز وتنويع الغطاء النباتي لما له من أثر جمالي، بالإضافة إلى أهميته كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.
وأكد سعي الأمانة وبلدياتها إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المحافظة على سلامة البيئة، وتجميل الأحياء وتوفر الظل وتنمية الغطاء النباتي من خلال دعم التشجير.
، نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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