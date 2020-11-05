محمد بن مسعود - الدمام - عبر الرقم الموحد وشاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة، منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين. وقال مدير الإدارة صلاح العبدلي: إن الإدارة تَلَقّت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة، تنوعت ما بين (58857) بلاغًا لاسلكيًّا و(23789) مكالمة هاتفية، بمتوسط (34) بلاغًا يوميًّا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة؛ كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام. تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًّا، واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦)، وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية، وتحويلها للجهات المختصة، والتأكد من معالجتها، ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين. المسجد الحرام للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة

منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-05 كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة، منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين. وقال مدير الإدارة صلاح العبدلي: إن الإدارة تَلَقّت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة، تنوعت ما بين (58857) بلاغًا لاسلكيًّا و(23789) مكالمة هاتفية، بمتوسط (34) بلاغًا يوميًّا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة؛ كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًّا، واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦)، وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية، وتحويلها للجهات المختصة، والتأكد من معالجتها، ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 09:21 AM عبر الرقم الموحد وشاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية عبر الرقم الموحد وشاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة، منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين. وقال مدير الإدارة صلاح العبدلي: إن الإدارة تَلَقّت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة، تنوعت ما بين (58857) بلاغًا لاسلكيًّا و(23789) مكالمة هاتفية، بمتوسط (34) بلاغًا يوميًّا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة؛ كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام. تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًّا، واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦)، وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية، وتحويلها للجهات المختصة، والتأكد من معالجتها، ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.

، منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين ،

المصدر : الخليج 365

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