شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب متوقع على الشرقية وأمطار رعدية ورياح على 5 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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