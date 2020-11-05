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في الصورة لـ المديفر يعود أسبوعيًا على روتانا خليجية
يعرض في تمام التاسعة والنصف مساءً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الإعلامي عبدالله المديفر عودة برنامجه “في الصورة” الذي يقدمه على قناة روتانا خليجية بداية من يوم الاثنين المقبل.
وقال المديفر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن برنامجه “في الصورة” سيعرض أسبوعيًا في تمام التاسعة والنصف مساءً يوم الاثنين، وسيكون على روتانا خليجية وروتانا fm.
وكتب الإعلامي المديفر : أسعد بالعودة إلى أعينكم من جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي مَن الضيوف الذين ترغبون باستضافتهم في برنامجكم؟
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