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حالة ممطرة جديدة السبت والحصيني يتوقع خريطة الهطول
تشهد فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لخريطة الأمطار في المملكة، كما توقع تراجع الحالة الممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام، وبدء حالة ممطرة ثانية بعد غد السبت.
وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه متوقع من السبت المقبل، بدء الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، كما يتوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة، موضحًا أن نطاق تأثير الحالة الممطرة الثانية، يشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وشمال الشرقية، إضافة إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والكويت.
ولفت الحصيني إلى أن قوة الحالة ستكون على مكة المكرمة وجنوبها وبين حائل والقصيم وشمال شرقهما، وأنه متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام.
وبالنسبة إلى أجواء نهاية الأسبوع، أوضح أن الأجواء ستكون من معتدلة؛ تميل للاعتدال نهارًا ومن باردة إلى تميل للبرودة آخر الليل، على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات، مضيفًا: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلاً.
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