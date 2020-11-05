نتائج قياس برقم الهوية في اختبار القدرات العامة 1442 اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

أعلن اليوم الخميس 5 نوفمبر المركز الوطني للقياس عن ظهور معدلات الإختبارات الورقية الفترة الأولي لعام 1442هجري، ويمكنك الآن الإستعلام عن نتائج قياس القدرات العامه اليوم الخميس 5 نوفمبر من خلال الطرق الرسمية والموثوقه مثل خدمة توكلنا التي أضيفت حديثا في نطاق تسهيل الإجراءات للحصول علي النتيجة بشكل سلس بدون مشاكل.

يمكنك إستلام رسالة بريد إلكتروني علي بريد الطالب أو من خلال رسالة نصية (يتم تحديد ذلك عند الإشتراك ودفع الرسوم المطلوبة) بها كافة التفاصيل على أن تظهر النتائج كاملة علي صفحة المختبر على بوابة قياس للنتائج الإلكترونية خلال 72 ساعة.

الإستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطني:

يستطيع الطلاب الآن تسجيل دخولهم على موقع قياس بإستخدام رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية والرقم السري والدخول إلي الملف الشخصي وترقب إستلام الرسالة البريدية أو من خلال رسالة نصية علي رقمك الهاتفي المسجل في ملف قياس.

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ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة إصدار بيان من هيئة تقويم التعليم توضح فيه كل التفاصيل حول نتائج إختبارات القدرات العامة 1442.

يمكنك الآن الإستفسار عن أي معوق من خلال رقم قياس الموحد الذي سوف يشهد زخم الفترة المقبلة.

رابط بوابة قياس الإلكترونية

تستطيع من خلال رابط بوابة قياس الإلكترونية “https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet” التوجه لصفحة عرض النتائج وتسجيل الدخول في ملف قياس ومعرفة نتائج الإختبارات العامة 1442.