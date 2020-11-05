شاهد.. المرور السري يضبط قائدي المركبات المخالفين في القصيم

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نفذ المرور السري في منطقة القصيم، حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المُخالفات التي وقعت من قائدي المركبات ليلاً.

ووثّق مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، لحظة ضبط عدة مُخالفات لقائدي المركبات بالطرق.

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وتضمنت المُخالفات التي جرى ضبطها، تجاوز السرعة المسموح بها والقيادة بدون لوحة خلفية وطمس لوحات المركبة، وكذلك قيادة المركبة بدون إضاءة أنوارها، وإجراء تعديلات على جسم المركبة.

Source akhbaar24.argaam

